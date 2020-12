"Sono ladro, omicida e criminale". Ma i giudici danno asilo al migrante (Di martedì 1 dicembre 2020) Giuseppe De Lorenzo La vicenda di un nigeriano arrivato nel 2016 in Italia: dice di essere stato il "guardiano delle armi" di una setta violenta. Ma ottiene il permesso umanitario Oltre all'ex guerrigliero del Mend abbiamo accolto pure un ladro, assassino e criminale. Reo confesso. Poco importa se Taiwo era uno dei capi di una confraternita nigeriana ed ha partecipato ad azioni criminali come furti, omicidi ed altre azioni violente. Poco importa se l'ha confessato lui stesso di fronte alla Commissione territoriale per il diritto d'asilo. Visto che una volta arrivato nel Belpaese ha avuto due bimbi, un Tribunale gli ha concesso un bel permesso umanitario. Nella speranza, s'immagina, che una volta accasato qui non decida di rispolverare le vecchie abitudini della setta cultista cui aveva aderito in Nigeria. Taiwo, come ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Giuseppe De Lorenzo La vicenda di un nigeriano arrivato nel 2016 in Italia: dice di essere stato il "guardiano delle armi" di una setta violenta. Ma ottiene il permesso umanitario Oltre all'ex guerrigliero del Mend abbiamo accolto pure un, assassino e. Reo confesso. Poco importa se Taiwo era uno dei capi di una confraternita nigeriana ed ha partecipato ad azioni criminali come furti, omicidi ed altre azioni violente. Poco importa se l'ha confessato lui stesso di fronte alla Commissione territoriale per il diritto d'. Visto che una volta arrivato nel Belpaese ha avuto due bimbi, un Tribunale gli ha concesso un bel permesso umanitario. Nella speranza, s'immagina, che una volta accasato qui non decida di rispolverare le vecchie abitudini della setta cultista cui aveva aderito in Nigeria. Taiwo, come ...

"Sono ladro, omicida e criminale". Ma i giudici danno asilo al migrante il Giornale

