Piazza Affari piatta Europa in buon rialzo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Seduta con forti guadagni per le borse del Vecchio Continente, con il sentiment degli investitori sostenuto dalle speranze di un vaccino anti-Covid a stretto giro. Si muove inanche il listino statunitense, dove l’S&P-500 segna un incremento dell’1,30%. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la sessione ine avanza a quota 1,193. Giornata di forti guadagni per l’oro, che segna undell’1,91%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l’1,39% e continua a trattare a 44,71 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,64%. Tra le principali Borse europee sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,69%, brilla Londra, con un ...