Lo scostamento di bilancio e altre meraviglie

di Lorenza Morello, presidente nazionale APM Pochi giorni fa è stato votato in parlamento l'ennesimo scostamento di bilancio, con il placet anche dell'opposizione.Ebbene, un giorno, e non sarà molto lontano, saremo chiamati a ripagare tutto il debito contratto in questi mesi. Dovremo pagare i banchi a rotelle, il bonus vacanze, il bonus monopattino, i vari redditi di cittadinanza, gli stipendi dei navigator, il fondo d'emergenza per i parlamentari e anche quei "ristori" che in minima parte hanno dato o che daranno un aiutino a coloro che veramente lo meritano. Questo significherà un aumento della tassazione (come peraltro già pubblicamente annunciato anche da altri paesi) che ovviamente non servirà se non ad aggravare la condizione economica di chi già oggi è in difficoltà. Apriamo gli occhi, rifiutando categoricamente la definizione di chi ci ...

