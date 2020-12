Lewis Hamilton positivo al Coronavirus (Di martedì 1 dicembre 2020) Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton è risultato positivo al Coronavius durante i test obbligatori precedenti le gare. A riferirlo è la Fia, sul suo profilo Twitter dove comunica che il prossimo gran premio del Bahrein, a Sakhir, si svolgerà normalmente. Hamilton si trova attualmente in isolamento. #F1 - Statement on COVID-19 Test Result for Lewis Hamiltonhttps://t.co/wIa9fMFk2o— FIA (@fia) December 1, 2020 Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Il pilota della Mercedesè risultatoal Coronavius durante i test obbligatori precedenti le gare. A riferirlo è la Fia, sul suo profilo Twitter dove comunica che il prossimo gran premio del Bahrein, a Sakhir, si svolgerà normalmente.si trova attualmente in isolamento. #F1 - Statement on COVID-19 Test Result forhttps://t.co/wIa9fMFk2o— FIA (@fia) December 1, 2020

Lewis Hamilton positivo al Covid-19. L'inglese "ha sintomi lievi e per il resto è in gran forma e sta bene", come si legge nel comunicato della Mercedes. Il sette volte campione del mondo è già in iso ...

