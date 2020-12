L’esercito di Conte | il premier ha triplicato i consulenti Ecco quanti sono e noi paghiamo!

Leggi su ilparagone

(Di martedì 1 dicembre 2020) Giuseppecome Giuseppe Garibaldi. Uniti dal nome e daldei Mille. Ma mentre Garibaldi e i suoi hanno unificato l’Italia,i suoi hanno finito per distruggerla.delnon è proprio di Mille, ma ci siamo quasi: trattasi, infatti, di 750. Ed è il numero diche ha “creato” il presidente del consiglio da quando si è insediato. Un numero spropositato che potrebbe essere definito “popolo delle task force”. Come racconta Pietro De Leo su Il Tempo, “sommando i 450 componenti dei vari organismi di esperti disseminati nella prima ondata del Covid ai 300 in arrivo per occuparsi del Recovery Plan” si raggiungono appunto le 750 unità. Dicevamo, a mille non si arriva, ma non dobbiamo disperare, da qui a fine mandatopotrebbe ...