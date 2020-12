Le Iene, la storia di Carlo Gilardi arrivata anche in Parlamento (Di martedì 1 dicembre 2020) Ha suscitato una ondata di commozione, ma soprattutto tanti interrogativi lasciati senza una risposta, la storia dei Carlo Gilardi, pilastro e benefattore della comunità di Airuno, raccontata da le Iene. Il servizio realizzato da Nina Palmieri, è andato in onda nella serata di ieri, martedì 17 novembre 2020, durante la puntata della arcinota trasmissione tv di Italia Uno. Forte come un pugno sferrato a tradimento allo stomaco la tesi sostenuta dalle Iene. “Carlo Gilardi è un uomo di 90 anni che aveva denunciato la sua ex amministratrice di sostegno accusandola di manovre poco chiare. Secondo lui volevano dichiararlo incapace di intendere e volere, forse, sempre per Carlo, per interessi legati alla gestione del suo ricco patrimonio”. Così spiegano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Ha suscitato una ondata di commozione, ma soprattutto tanti interrogativi lasciati senza una risposta, ladei, pilastro e benefattore della comunità di Airuno, raccontata da le. Il servizio realizzato da Nina Palmieri, è andato in onda nella serata di ieri, martedì 17 novembre 2020, durante la puntata della arcinota trasmissione tv di Italia Uno. Forte come un pugno sferrato a tradimento allo stomaco la tesi sostenuta dalle. “è un uomo di 90 anni che aveva denunciato la sua ex amministratrice di sostegno accusandola di manovre poco chiare. Secondo lui volevano dichiararlo incapace di intendere e volere, forse, sempre per, per interessi legati alla gestione del suo ricco patrimonio”. Così spiegano ...

