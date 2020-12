Gerry Scotti: dopo il Covid la lettera che fa emozionare i suoi fan (Di martedì 1 dicembre 2020) Gerry Scotti nelle scorse settimane ha dovuto affrontare la battaglia legata al corona virus. Sul suo profilo una lettera commovente. Gerry Scotti – Instagramdopo una lunga battaglia per la guarigione dal Covid-19 finalmente Gerry Scotti sta bene ed è completamente guarito dal virus, tuttavia alla sua prima apparizione al ritorno della conduzione di “tu si que vales” ha lasciato sbigottiti tutti i suoi fan. Il conduttore è apparso molto dimagrito. Tornato alla conduzione del programma nella finalissima dello scorso 28 novembre tutti hanno potuto notare il cambiamento che ha avuto a seguito della dura battaglia contro il virus. Gerry Scotti è risultato positivo ad ... Leggi su kronic (Di martedì 1 dicembre 2020)nelle scorse settimane ha dovuto affrontare la battaglia legata al corona virus. Sul suo profilo unacommovente.– Instagramuna lunga battaglia per la guarigione dal-19 finalmentesta bene ed è completamente guarito dal virus, tuttavia alla sua prima apparizione al ritorno della conduzione di “tu si que vales” ha lasciato sbigottiti tutti ifan. Il conduttore è apparso molto dimagrito. Tornato alla conduzione del programma nella finalissima dello scorso 28 novembre tutti hanno potuto notare il cambiamento che ha avuto a seguito della dura battaglia contro il virus.è risultato positivo ad ...

