Euro 2022 femminile, l'Italia strappa un punto in Danimarca (Di martedì 1 dicembre 2020) Viborg , 1 dicembre 2020 - La Nazionale femminile torna dalla Danimarca con in tasca un punto che può valere oro in ottica qualificazione agli Europei in programma nel 2022 . In casa delle ... Leggi su quotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Viborg , 1 dicembre 2020 - La Nazionaletorna dallacon in tasca unche può valere oro in ottica qualificazione aglipei in programma nel. In casa delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2022 Euro 2022: 0-0 tra Italia e Danimarca, ma qualificazione possibile Tuttosport Euro 2022 femminile, l'Italia strappa un punto in Danimarca

Le azzurre restano in corsa per la qualificazione diretta: buon 0-0 a Viborg contro le vicecampionesse in carica ...

Roberto Bolle: posso andare in pensione nel 2022 a 47 anni

L' étoile, intervistata su Sky, parla del suo nuovo libro e della sua carriera. Poi, con grande ironia, afferma che potrebbe fermarsi tra due anni: “Come età tersicorea non si è più giovani" ...

