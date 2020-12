Champions Juventus, il Barcellona recupera due titolari (Di martedì 1 dicembre 2020) La Juventus affronterà la Dinamo Kiev nel prossimo impegno Champions League ma pensa anche all’ultima sfida in programma contro il Barcellona all’ultima giornata. Un match che potrebbe valere il primato del girone nonostante le tante assenze che attanagliano il club catalano. Juventus: il Barcellona recupera due pedine Il tecnico del Barcellona, però, ha recuperato Araujo che ha svolto parte della seduta con il gruppo e potrebbe essere convocato già per il Ferencvaros. Leggi anche:Calciomercato Juventus, mini rivoluzione a gennaio tra cessioni e acquisti Buone notizie anche per il difensore Lenglet che ha riportato un infortunio meno grave del previsto. I test hanno evidenziato una distorsione di primo grado alla caviglia e starà ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 dicembre 2020) Laaffronterà la Dinamo Kiev nel prossimo impegnoLeague ma pensa anche all’ultima sfida in programma contro ilall’ultima giornata. Un match che potrebbe valere il primato del girone nonostante le tante assenze che attanagliano il club catalano.: ildue pedine Il tecnico del, però, hato Araujo che ha svolto parte della seduta con il gruppo e potrebbe essere convocato già per il Ferencvaros. Leggi anche:Calciomercato, mini rivoluzione a gennaio tra cessioni e acquisti Buone notizie anche per il difensore Lenglet che ha riportato un infortunio meno grave del previsto. I test hanno evidenziato una distorsione di primo grado alla caviglia e starà ...

