Atalanta, Romero: «Dovevamo vincere con il Midtjylland. Ajax? Li conosciamo»

Cristian Romero, difensore dell'Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Midtjylland in Champions League.

PRESTAZIONE – «Non siamo riusciti a segnare nel primo tempo, ci è mancata la precisione nell'ultimo passaggio. Oggi Dovevamo vincere, abbiamo fatto una bella prestazione e siamo in crescita, stiamo migliorando in tutti gli aspetti».

FURIA GASPERINI – «Diamo sempre il massimo, loro poi hanno pressato bene e hanno fatto una bella gara. Ora abbiamo due risultati su tre con l'Ajax, dobbiamo fare un'altra bella partita ad ...

