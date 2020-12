Asl Salerno | ecco l’esito dell’incontro con le associazioni civiche

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSarà potenziato il poliambulatorio di Pastena per far fronte all’interruzione dei servizi ambulatoriali per l’emergenza Covid. E’ uno degli esititra ASLe cittadini, rappresentati novembre 2020, i rappresentanti di Cittadinanza Attiva, Tribunale dei diritti del Malato e comitato “in piazza”, hanno nuovamente incontrato i vertici ASLe precisamente il direttore amministrativo e quello sanitario dell’ASL. Il confronto è stato proficuo rispetto alla verifica sullo stato delle richieste presentate nel primo incontro, avvenuto tra le stesse parti lo scorso 9 novembre 2020. Gli stessi interlocutori dell’ASLhanno definito “preziosa” la vertenza, poiché proprio il 27 novembre 2020 è stato portato a termine un ...

Ultime Notizie dalla rete : Asl Salerno

In questi ultimi giorni la stampa locale ha riportato la problematica sollevata dai sindacati relativamente alla “legittimità delle mansioni” svolte dal Professore Mario Polverino, pneumologo in pensi ...Sarà potenziato il poliambulatorio di Pastena per far fronte all’interruzione dei servizi ambulatoriali per l’emergenza Covid. E’ uno degli esiti dell’incontro tra ASL Salerno e cittadini, rappresenta ...