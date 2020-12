Vasco Rossi vince il Nettuno d’Oro dopo il video girato in Piazza Maggiore a Bologna

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 30 novembre 2020)il, a pochi giorni dalclip che haper accompagnare il nuovo singolo in arrivo. Come già deciso, il brano sarà rilasciato il 1° gennaio 2021 e sarà presentato durante la pma puntata di Danza Con Me. L’annuncio viene dato dal Sindaco di, Virginio Merola, che ha così commentato la decisione di assegnare ilal rocker di Zocca. “Ringrazio la città che tanti anni fa mi ha conquistato adottandomi come bolognese. Grazie Sindaco Merola e… grazie al cielo e alla chitarra”. E aggiunge: “Ho voluto ringraziarlo per aver sceltocome set deldella sua pma canzone ...