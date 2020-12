TEMPESTA D’AMORE | anticipazioni dal 6 al 12 dicembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 30 novembre 2020)settimanali di, puntate da domenica 6 a sabato 12: Lucy e Paul si preparano ad affrontare il loro allenamento insieme, ripromettendosi di tenere sotto controllo i propri sentimenti. Non appena si ritrovano insieme, però, la reciproca attrazione si fa sempre più forte… Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 30 novembre: per GEMMA, MARIA e SABINA sono d’accordo Werner capisce che la vendita delle azioni di Christoph ad Ariane è avvenuta in modo tutt’altro che legale. Il vecchio Saalfeld cerca dunque di mettere sotto pressione la donna, ma la reazione di quest’ultima lo spiazza totalmente… Nonostante l’ottima impressione iniziale, Linda inizia a sospettare che Ariane non sia la donna leale che vuol far credere di essere… Consapevole di non riuscire a tenere sotto ...