Serie B: cambia l'orario di tre partite del 16/o turno (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA, 30 NOV - La Lega calcio di Serie B ha comunicato tre variazioni di orario per le partite in programma mercoledì 30 dicembre e valide per la 16/a giornata di campionato. Cittadella-Lecce e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA, 30 NOV - La Lega calcio diB ha comunicato tre variazioni diper lein programma mercoledì 30 dicembre e valide per la 16/a giornata di campionato. Cittadella-Lecce e ...

Librimondadori : Un incontro al buio cambia per sempre il destino di Sanem e Can. Ma giochi di potere e bugie sembrano rovinare il l… - siciliafeed : Serie B: cambia l’orario di tre partite del 16/o turno - sportli26181512 : Toro, cuore e qualità ma solo un punto. Ranieri ringrazia Candreva e Quagliarella: Toro, cuore e qualità ma solo un… - ADOVREHARRY : RT @Librimondadori: Un incontro al buio cambia per sempre il destino di Sanem e Can. Ma giochi di potere e bugie sembrano rovinare il loro… - AnsaLombardia : Serie B: cambia l'orario di tre partite del 16/o turno. Due sfide del 30/12 anticipate alle 15,Monza-Salernitana al… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie cambia HTTP/1.1 Server Too Busy