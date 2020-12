Serie A, Genoa-Parma: Scamacca guiderà l’attacco rossoblu, Liverani sceglie Cornelius. Le formazioni ufficiali (Di lunedì 30 novembre 2020) Alle ore 20,45 al 'Luigi Ferraris' andrà il Monday Night che chiuderà il nono turno di Serie A: si gioca Genoa-Parma.I rossoblu hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa visto che al momento occupano la penultima posizione in classifica con soli 5 punti conquistati. Si trova in una situazione analoga il club ducale che ha totalizzato solo un punto in più rispetto ai propri avversari. Le formazioni ufficiali del match.Genoa: Paleari; Bani, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro, Pellegrini; Scamacca, SchomurodovParma: Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius Leggi su mediagol (Di lunedì 30 novembre 2020) Alle ore 20,45 al 'Luigi Ferraris' andrà il Monday Night che chiuderà il nono turno diA: si gioca.Ihanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa visto che al momento occupano la penultima posizione in classifica con soli 5 punti conquistati. Si trova in una situazione analoga il club ducale che ha totalizzato solo un punto in più rispetto ai propri avversari. Ledel match.: Paleari; Bani, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro, Pellegrini;, Schomurodov: Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho;

