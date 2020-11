Sarah Altobello in lacrime a Tv8: “Il regalo che vorrei è essere negativa” (Di lunedì 30 novembre 2020) “Il regalo di Natale più bello per me sarebbe un tampone negativo“. La showgirl Sarah Altobello scoppia in lacrime a Ogni Mattina, su Tv8, mentre racconta il suo difficile ultimo mese. Altobello è positiva da oltre 30 giorni e si trova in isolamento lontana da casa sua e dai suoi familiari. “Forse passerò anche il Natale da sola – aggiunge – è la mia paura più grande”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) “Ildi Natale più bello per me sarebbe un tampone negativo“. La showgirlscoppia ina Ogni Mattina, su Tv8, mentre racconta il suo difficile ultimo mese.è positiva da oltre 30 giorni e si trova in isolamento lontana da casa sua e dai suoi familiari. “Forse passerò anche il Natale da sola – aggiunge – è la mia paura più grande”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sarah Altobello Covid: la showgirl è risultata positiva al coronavirus all'inizio di novembre e ad oggi si trova ancora in isolamento. Il racconto drammatico a Ogni Mattina, su Tv8.

