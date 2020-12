Pirlo da predestinato a vittima | rischia di finire come Sarri?

Leggi su panorama

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il deludente pareggio della Juventus a Benevento, il terzo della serie contro le piccole Crotone e Verona e il quinto complessivo da inizio campionato, segnano un prima e un dopo nella stagione bianconera. In 90 minuti si è passati dai segnali incoraggianti visti contro Lazio e Cagliari, ai dubbi espressi non più solo nel segreto dello spogliatoio su Andrea. Il tecnico debuttante,per definizione di Agnelli e Paratici, catapultato sulla panchina dei campioni d'Italia senza essere transitato nemmeno su quella dell'Under 23 se non per qualche giorno senza lavoro. Una luna di miele che i molto ben informati (Massimiliano Nerozzi sul Corriere della Sera) definiscono finita con senso di disorientamento crescente da parte dei giocatori per i silenzi in campo dell'ex fuoriclasse che da sempre si è abituato a far parlare i suoi piedi prima ...