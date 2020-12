Piemonte, gare truccate nelle Asl per forniture mediche: 15 le misure cautelari (Di lunedì 30 novembre 2020) Dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza, è emerso un giro di gare truccate nelle Asl del Piemonte: disposte 15 misure cautelari a pubblici dipendenti, commissari di gara e agenti e rappresentanti di alcune imprese. Secondo quanto sarebbe stato accertato dalla Guardia di finanza, un collaudato giro di gare truccate, frodi nelle pubbliche forniture e L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 30 novembre 2020) Dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza, è emerso un giro diAsl del: disposte 15a pubblici dipendenti, commissari di gara e agenti e rappresentanti di alcune imprese. Secondo quanto sarebbe stato accertato dalla Guardia di finanza, un collaudato giro di, frodipubblichee L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : “Gare truccate nelle Asl del Piemonte”: 15 misure cautelari. Le accuse: corruzione e turbativa d’asta - Agenzia_Ansa : Gare truccate nelle Asl piemontesi, 15 misure cautelari #ANSA - TgrRai : Gare truccate, frodi nelle pubbliche forniture e corruzione all'interno delle Asl del #Piemonte: indagine della… - GiancarloGarci6 : RT @SerritellaM5S: Gare truccate per forniture mediche nella Asl in #Piemonte in cambio di gioielli? Scandaloso! Sia spiegato tutto al più… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: “Gare truccate nelle Asl del Piemonte”: 15 misure cautelari. Le accuse: corruzione e turbativa d’asta -