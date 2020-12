La carica dei 300 sul Recovery Fund: basterà un’altra maxi-task force per salvare il paese? (Di lunedì 30 novembre 2020) Per una cosa ce la ricorderemo, la pandemia da coronavirus (oltre, ovviamente, che per il cataclisma sanitario, esistenziale e soprattutto per le migliaia di morti che ci lascerà in eredità): per l’invasione di commissioni, comitati e task-force che ha segnato il percorso gestionale del governo. Se circondarsi delle migliori menti è evidentemente una scelta saggia, dopo oltre dieci mesi di emergenza nasce tuttavia il dubbio che le centinaia di esperti chiamati a raccolta da Giuseppe Conte o dai suoi ministri siano serviti e servano ancora ad alimentare una strategia molto chiara del presidente del Consiglio: annacquare i processi decisionali per nascondere sostanziali accentramenti. Ben oltre la consulenza o la delega operativa, affogare l’iter decisionale verso il caos organizzato in cui alla fine occorra una parola finale, quella del premier che ... Leggi su wired (Di lunedì 30 novembre 2020) Per una cosa ce la ricorderemo, la pandemia da coronavirus (oltre, ovviamente, che per il cataclisma sanitario, esistenziale e soprattutto per le migliaia di morti che ci lascerà in eredità): per l’invasione di commissioni, comitati eche ha segnato il percorso gestionale del governo. Se circondarsi delle migliori menti è evidentemente una scelta saggia, dopo oltre dieci mesi di emergenza nasce tuttavia il dubbio che le centinaia di esperti chiamati a raccolta da Giuseppe Conte o dai suoi ministri siano serviti e servano ancora ad alimentare una strategia molto chiara del presidente del Consiglio: annacquare i processi decisionali per nascondere sostanziali accentramenti. Ben oltre la consulenza o la delega operativa, affogare l’iter decisionale verso il caos organizzato in cui alla fine occorra una parola finale, quella del premier che ...

SonOfNeptune98 : RT @OriginsOdyssy: Il 30 Novembre del 1961usciva in italia 'La carica dei 101'?? Uno dei miei cartoni Disney preferiti?? - paolo_fant : RT @rtl1025: Che carica i #Melancholia! ?? Pazzeschi come sempre! ?? Siete stati trascinati anche voi dall'energia dei Melancholia? ?? @XFac… - OriginsOdyssy : Il 30 Novembre del 1961usciva in italia 'La carica dei 101'?? Uno dei miei cartoni Disney preferiti?? - SimoneCosimi : La carica dei 300 sul Recovery Fund: basterà un'altra maxi-task force per salvare il paese? - antocalderone : La carica dei 300 sul Recovery Fund: basterà un’altra maxi-task force per salvare il paese? -

Ultime Notizie dalla rete : carica dei La carica dei 300 sul Recovery Fund: basterà un altra maxi-task force per salvare il paese? Wired.it Addio a Stefano D’Orazio, una vita spesa nella musica

I fan dei Pooh piangono il batterista ma soprattutto l’anima manageriale della band. Un artista poliedrico, autore anche di musical ...

Economia circolare: la classificazione dei rifiuti urbani

Con il D.Lgs.116/2020 sono state apportate al D.Lgs.152/06 rilevanti modifiche in merito alla classificazione dei rifiuti. L’attribuzione dei codici CER è rimasta a carico del produttore di rifiuti il ...

I fan dei Pooh piangono il batterista ma soprattutto l’anima manageriale della band. Un artista poliedrico, autore anche di musical ...Con il D.Lgs.116/2020 sono state apportate al D.Lgs.152/06 rilevanti modifiche in merito alla classificazione dei rifiuti. L’attribuzione dei codici CER è rimasta a carico del produttore di rifiuti il ...