GF Vip, Maria Teresa Ruta rivede il figlio dopo due mesi (Di martedì 1 dicembre 2020) La conduttrice incontra suo figlio Gian Amedeo dopo la pausa di venerdì sera, si riparte con una nuova puntata del reality nella casa più spiata d’Italia. La prima grande sorpresa della serata del Grande Fratello Vip è dedicata a Maria Teresa Ruta. La giornalista, a distanza di due mesi dall’inizio del reality, rivede suo figlio Gian Amedeo, di cui ha parlato tanto durante la sua permanenza nella Casa. Il loro a volte è un rapporto complicato. Si vede il viso di suo figlio nello schermo e la donna si apre in un meraviglioso sorriso, poi Gian Amedeo esordisce con un “Ciao, madre!”. E lei sorride e spera di sentirgli dire un giorno semplicemente “mamma”. La sorpresa non si esaurisce così perché il ragazzo l’aspetta in passerella e lei lo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 dicembre 2020) La conduttrice incontra suoGian Amedeola pausa di venerdì sera, si riparte con una nuova puntata del reality nella casa più spiata d’Italia. La prima grande sorpresa della serata del Grande Fratello Vip è dedicata a. La giornalista, a distanza di duedall’inizio del reality,suoGian Amedeo, di cui ha parlato tanto durante la sua permanenza nella Casa. Il loro a volte è un rapporto complicato. Si vede il viso di suonello schermo e la donna si apre in un meraviglioso sorriso, poi Gian Amedeo esordisce con un “Ciao, madre!”. E lei sorride e spera di sentirgli dire un giorno semplicemente “mamma”. La sorpresa non si esaurisce così perché il ragazzo l’aspetta in passerella e lei lo ...

Notiziedi_it : Sorpresa a Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip: il figlio Gian Amedeo Goria | Video Mediaset - zazoomblog : GF Vip sorpresa per Maria Teresa Ruta: l’incontro speciale con il figlio - #sorpresa #Maria #Teresa #Ruta: - zazoomblog : Maria Teresa Ruta: la sorpresa di Gian Amedeo Goria al Grande Fratello Vip 5 (video) - #Maria #Teresa #Ruta:… - paola7agosto : RT @alicedrusiani: La gregoraci non mi è mai piaciuta ma dopo il gf vip la schifo proprio . Sta santa maria goretti che ne fa e ne ha fatte… - alicedrusiani : La gregoraci non mi è mai piaciuta ma dopo il gf vip la schifo proprio . Sta santa maria goretti che ne fa e ne ha… -