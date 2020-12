Francesco Oppini: chi è, età, che lavoro fa, Grande Fratello Vip, fidanzata (Di lunedì 30 novembre 2020) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 30 novembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. Al televoto ci sono Francesco, Andrea, Dayane, Rosalinda, Enock, Selvaggia ed Elisabetta: chi abbandonerà definitivamente il gioco? In quest’articolo informazioni e curiosità su Francesco Oppini. Francesco Oppini: chi è, età, che lavoro fa Francesco Oppini ha 38 anni, è nato a Torino il 6 aprile del 1982 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. E’ il figlio di Alba Parietti e del suo ex marito, attore e cabarettista, Franco Oppini. Francesco nel 2004, ancora molto giovane, ha partecipato al reality show La Fattoria. Ma ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 30 novembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. Al televoto ci sono, Andrea, Dayane, Rosalinda, Enock, Selvaggia ed Elisabetta: chi abbandonerà definitivamente il gioco? In quest’articolo informazioni e curiosità su: chi è, età, chefaha 38 anni, è nato a Torino il 6 aprile del 1982 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. E’ il figlio di Alba Parietti e del suo ex marito, attore e cabarettista, Franconel 2004, ancora molto giovane, ha partecipato al reality show La Fattoria. Ma ha ...

