Covid, tutti i fronti di De Luca: dai medici a Giletti e all’Azzolina (Di lunedì 30 novembre 2020) Non c’è pace in Campania dopo le parole pronunciate dal Presidente De Luca su quel 1% di medici “farabutti” perché nascondono i posti in terapia intensiva. Nel fine settimana tutte le sigle sindacali sono scese in campo per ribadire il loro sdegno nei confronti del governatore. De Luca alle prese con tre fronti: medici, La7 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 30 novembre 2020) Non c’è pace in Campania dopo le parole pronunciate dal Presidente Desu quel 1% di“farabutti” perché nascondono i posti in terapia intensiva. Nel fine settimana tutte le sigle sindacali sono scese in campo per ribadire il loro sdegno nei condel governatore. Dealle prese con tre, La7 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

RobertoBurioni : Se vi è piaciuta la spiegazione dei test per diagnosticare COVID-19, sintonizzatevi stasera su @chetempochefa perch… - sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. ?? #ForzaNapoliSempre - pdnetwork : Roma, Via del corso oggi pomeriggio. Se non collaboriamo tutti, sarà più complicato uscire da questa situazione.… - soteros1 : RT @Vickiegogreen: Agente #municipale:- 'Avevi ragione. E' tutta una messinscena che cercano di puntellare in tutti i modi. La #polizia ci… - EnricoCEngelma1 : @GRotondale @pdnetwork @andcasu @GiovanniToti Certo, andando a cercare il virus in tutti i morti per qualsiasi moti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tutti Carceri, tutti i numeri del contagio: il Covid corre più veloce del Parlamento la Repubblica Parma, Liverani: "Ora abbiamo entusiasmo"

Il tecnico: "Abbiamo avuto delle difficoltà all'inizio e lo dico dopo una vittoria: la squadra ha tante qualità" ...

Legge di bilancio 2021 e persone con disabilità

Anffas Nazionale ha deciso, tramite la sua Unità di Crisi su COVID-19, di predisporre un documento che evidenzia le norme più significative contenute all'interno del disegno di Legge di bilancio per l ...

Il tecnico: "Abbiamo avuto delle difficoltà all'inizio e lo dico dopo una vittoria: la squadra ha tante qualità" ...Anffas Nazionale ha deciso, tramite la sua Unità di Crisi su COVID-19, di predisporre un documento che evidenzia le norme più significative contenute all'interno del disegno di Legge di bilancio per l ...