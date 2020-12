Controlli anti-Covid nel Napoletano: raffica di multe anche a bar e pizzerie. 36 sanzioni (Di lunedì 30 novembre 2020) Procedono senza sosta i Controlli a Napoli e provincia. Nel weekend la Guardia di Finanza di Napoli ha controllato 1011 persone e ben 148 attività commerciali. Trentasei le sanzioni applicate non solo a chi non indossava la mascherina per strada, ma anche a chi all’interno dei negozi non faceva uso di dispositivi di sicurezza. Controlli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 30 novembre 2020) Procedono senza sosta ia Napoli e provincia. Nel weekend la Guardia di Finanza di Napoli ha controllato 1011 persone e ben 148 attività commerciali. Trentasei leapplicate non solo a chi non indossava la mascherina per strada, maa chi all’interno dei negozi non faceva uso di dispositivi di sicurezza.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

