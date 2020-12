Auto elettriche | l’UE sfida la Cina | “Dal 2025 autosufficienti nella produzione di batterie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Rendersi il più possibile indipendenti dalla, che attualmente produce l’80% delle batterie che finiscono ad alimentare leed elettrificate. È per questa ragione che l’Europa sente la necessità di creare un consorzio delle batterie che possa far fronte alle crescenti richieste di accumulatori, visto che la Commissione Europea prevede che, entro il, saranno 13 milioni i veicoli elettrificati (cioè a basse emissioni) presenti su strada. Un primo passo in questo senso si era già fatto nel 2017, con la creazione del istituto l’European Battery Alliance, ossia un’alleanza con l’obiettivo di creare una sorta di Airbus delle batterie in grado di essere competitivo nei confronti dei prodotti cinesi (e americani). Ora il vice presidente della Commissione Europea, Maros Sefcovic, ha dichiarato che entro ...