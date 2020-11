Traffico Roma del 29-11-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 novembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionerallentato sulla via Cassia tra il raccordo anulare via di Grottarossa verso Corso di Francia si rallenta anche in via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto e via Salaria verso San Giovanni e tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico rallentamenti per un incidente sulla via Cristoforo Colombo all’altezza della viadotto della Magliana Verso il raccordo più avanti per un altro incidente si rallenta all’altezza di via di Malafede Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea B della metropolitana da oggi chiusa per lavori la stazione Policlinico Attiva di conseguenza alla navetta circolare mb20 tra le stazioni Termini e Tiburtina mentre sulla linea su disposizione della questura per evitare gli assembramenti possibili chiusure delle fermate Spagna e Flaminio per i ...