Renato Zero a Domenica In dagli esordi col furgone Orazio con Vasco al ricordo di Gigi Proietti e Zerosettanta (Di domenica 29 novembre 2020) Il racconto di Renato Zero a Domenica In è fatto di ricordi ma anche di amicizia, quella che lo lega da tanti anni alla conduttrice dello storico contenitore di Rai1. Non manca la spensieratezza e l’allegria che caratterizza le interviste fatte al cantautore romano, ma anche i momenti di commozione, come quelli nei quali si ricorda l’infanzia trascorsa in compagnia della nonna Renata, che l’ha cresciuto fino all’età di 16 anni. Il furgone Orazio, a sei ruote e di colore celeste, è stato il suo compagno di mille avventure. Con questo mezzo insolito, carico di strumenti, Renato Zero ha raggiunto anche Zocca per lo spettacolo che ha tenuto per la radio di Vasco, il primo a lanciare Madame in radio dopo il fallimento dello show naufragato per un ... Leggi su optimagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Il racconto diIn è fatto di ricordi ma anche di amicizia, quella che lo lega da tanti anni alla conduttrice dello storico contenitore di Rai1. Non manca la spensieratezza e l’allegria che caratterizza le interviste fatte al cantautore romano, ma anche i momenti di commozione, come quelli nei quali si ricorda l’infanzia trascorsa in compagnia della nonna Renata, che l’ha cresciuto fino all’età di 16 anni. Il, a sei ruote e di colore celeste, è stato il suo compagno di mille avventure. Con questo mezzo insolito, carico di strumenti,ha raggiunto anche Zocca per lo spettacolo che ha tenuto per la radio di, il primo a lanciare Madame in radio dopo il fallimento dello show naufragato per un ...

fanpage : “Ho portato sul palco la mia solitudine, chi l’ha sentita ha trovato casa” #DomenicaIn #RenatoZero - LEBBY4EVER : RT @giorgiansa: Zero: 'Mancano esempi. Ho fatto quello che ho fatto dopo aver incontrato persone come Paoli, Dalla e Bindi'. 'Perché gli uo… - paola124291 : #Renato Zero a Domenica In. Uno dei pochi che mi emoziona davvero. Come artista, come autore, come cantante, come u… - LEBBY4EVER : RT @JustPaolaC: Mara Venier che vuol spegnere le candeline con Renato Zero ma le dicono che è vietato e loro soffiano sulle candeline spent… - LEBBY4EVER : RT @CinziaMarongiu: “Perché gli uomini non riescono ad accettare che sopra di loro ci sono le donne e Dio?”. Avercene di uomini veri come… -