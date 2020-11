“Ma che fa stasera?”. Fabio Fazio completamente spiazzato da Zaia: citazioni di livello, “sennò poi dicono che i leghisti…” | Video (Di domenica 29 novembre 2020) Luca Zaia è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, andato in onda come al solito di domenica in prima serata su Rai 3. Il conduttore televisivo è rimasto impressionato dalle citazioni di livello del governatore del Veneto, a partire da quella su Adriano in riferimento al fatto che sia stato il politico più votato di sempre alle elezioni: “Il grado di soddisFazione è direttamente proporzionale alle aspettative. Quindi se tu prendi il 77 per cento le aspettative sono molto alte, magari adesso dormo qualche ora di meno, visto che devo pensare a 5 milioni di veneti che si aspettano molto. Le potrei citare anche Sallustio che…”. A questo punto Fazio lo ha interrotto e sorridendo ha esclamato: “Ma che è stasera? Adriano, Sallustio…”. Zaia ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Lucaè stato ospite dia Che tempo che fa, andato in onda come al solito di domenica in prima serata su Rai 3. Il conduttore televisivo è rimasto impressionato dalledidel governatore del Veneto, a partire da quella su Adriano in riferimento al fatto che sia stato il politico più votato di sempre alle elezioni: “Il grado di soddisne è direttamente proporzionale alle aspettative. Quindi se tu prendi il 77 per cento le aspettative sono molto alte, magari adesso dormo qualche ora di meno, visto che devo pensare a 5 milioni di veneti che si aspettano molto. Le potrei citare anche Sallustio che…”. A questo puntolo ha interrotto e sorridendo ha esclamato: “Ma che è stasera? Adriano, Sallustio…”.ha ...

SkyTG24 : Sono migliaia le persone scese in piazza in tutta la Francia per manifestare contro la nuova legge sulla 'sicurezza… - giorgio_gori : Sono solo un sindaco ma qualcosa sulla gestione di strutture complesse l’ho imparata. Le strutture parallele creano… - StefanoFassina : No a revisione #Mes pre #COVID19 È insensato sostenere che approviamo la revisione, ma non lo utilizziamo. Il danno… - MariaApossamai : RT @JacopoVeneziani: Osservo le città dipinte da Claude Monet e penso a Italo Calvino: « D'una città non godi le sette o settantasette mer… - Silvia11298700 : RT @Ilovetrashh: Tommaso: “Io stamattina ho avuto questa cosa e tu pomeriggio hai avuto la tachicardia non hai trovato in me quel sostegno.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma che Referendum Costituzionale, l'insostenibile assenza di un dibattito Ecodellojonio