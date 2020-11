Inter, i passaggi per vedere Brozovic in Champions (Di domenica 29 novembre 2020) Brozovic costretto a saltare la partita dell’Inter con il Sassuolo a causa di una lieve positività. Con il Gladbach servirà ok dell’Uefa Il caso Marcelo Brozovic scuote ancora l’Inter a poche ore dalla fondamentale partita di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. La presenza del centrocampista croato contro i tedeschi è ancora in dubbio. Colpa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 29 novembre 2020)costretto a saltare la partita dell’con il Sassuolo a causa di una lieve positività. Con il Gladbach servirà ok dell’Uefa Il caso Marceloscuote ancora l’a poche ore dalla fondamentale partita diLeague contro il Borussia Monchengladbach. La presenza del centrocampista croato contro i tedeschi è ancora in dubbio. Colpa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Frances57728383 : @marifcinter Per di più dopo i pochi minuti di ieri e i pochi attaccanti che ha l'Inter in rosa un pensiero a Eriks… - Fabio_Martini_ : @Gimax37 Non finalizziamo. La difesa smette di difendere alla fine. Hai tutto un tempo per rimediare e non riesci a… - woodenship4u : Questo ce lo teniamo a vita. Tanto vale metterlo a proprio agio. Gli facciamo fare la formazione e morta lì. Oggi h… - betta941 : RT @cippiriddu: Caressa: 'Bella Inter oggi Fabio. Bella vero?' Bergomi: 'Fino all'ottantacinquesimo minuto Fabio. Poi poca intensità, pass… - EltonHolyStarr : RT @NeroTifoso: @Inter @EASPORTSFIFA Prepariamoci alla grande prestazione di Gagliardini, corsa da canguro, stop sbagliati e retro passaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter passaggi Inter, i passaggi per vedere Brozovic in Champions SerieANews Voglia, compattezza e ritorno al passato: Conte ritrova la sua Inter

I nerazzurri reagiscono nel modo migliore alla batosta con il Real e lo fanno rispolverando le armi che hanno funzionato la scorsa stagione ...

Emendamento maggioranza, c’è il decreto cashback e superbonus fino al 2023

Torna in campo la proroga dei bonus al 110% e spunta una richiesta di patrimoniale. Ci sono anche proposte per prolungare l'eco bonus ...

I nerazzurri reagiscono nel modo migliore alla batosta con il Real e lo fanno rispolverando le armi che hanno funzionato la scorsa stagione ...Torna in campo la proroga dei bonus al 110% e spunta una richiesta di patrimoniale. Ci sono anche proposte per prolungare l'eco bonus ...