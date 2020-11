Hamilton vince anche in Bahrain | Verstappen e Albon sul podio

(Di domenica 29 novembre 2020) SAKHIR () (ITALPRESS) – Lewisil GP del, terzultimo appuntamento della stagione 2020. Il britannico della Mercedes, già campione del mondo, ha preceduto sotto la bandiera a scacchi le due Red Bull di Max– che avvicina così la seconda posizione nel mondiale grazieal punto aggiuntivo ottenuto con il giro veloce – e Alexander. Quarto posto per la McLaren di Lando Norris, capace di piazzarsi davanti a Carlos Sainz e all'Alpha Tauri di Pierre Gasly. A chiudere la top ten, poi, le due Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, separate dalla Mercedes di Valtteri Bottas, e al 10° posto la prima delle Ferrari guidata da Charles Leclerc. Solo 13°, invece, Sebastian Vettel. Paura, invece, per Romain Grosjean, autore di un ...

Hamilton trionfa nel GP del Bahrain: il britannico vince la gara su Verstappen ed Albon. Che spavento per Grosjean, salvo per miracolo. Le vetture, pronte in griglia di partenza, mostrano le scelte di ...Lewis Hamilton non smette si dominare la stagione e a due settimane dalla conquista del settimo titolo mondiale conquista il Gp del Bahrain, ottenendo la sua 95ª vittoria in carriera. Il pilota ...