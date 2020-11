F.1, GP Bahrain - Hamilton vince davanti alle due Red Bull (Di domenica 29 novembre 2020) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Bahrain, quindicesima prova del Mondiale di Formula 1 2020. Il pilota della Mercedes ha tenuto la leadership per tutti e 57 i giri previsti, gestendo al meglio in tutte le fasi. Questo gli ha consentito di tagliare per primo il traguardo e festeggiare la conquista del suo successo numero 95 in carriera. Sul podio del Sakhir troviamo le due Red Bull Racing di Max Verstappen e Alexander Albon. Il thailandese ha conquistato il suo secondo podio in carriera, approfittando del ritiro della Racing Point di Perez che ha avuto un guasto al motore a due giri dal termine. In aggiornamento... Guarda i risultati completi del GP del Bahrain Leggi su quattroruote (Di domenica 29 novembre 2020) Lewisha vinto il Gran Premio del, quindicesima prova del Mondiale di Formula 1 2020. Il pilota della Mercedes ha tenuto la leadership per tutti e 57 i giri previsti, gestendo al meglio in tutte le fasi. Questo gli ha consentito di tagliare per primo il traguardo e festeggiare la conquista del suo successo numero 95 in carriera. Sul podio del Sakhir troviamo le due RedRacing di Max Verstappen e Alexander Albon. Il thailandese ha conquistato il suo secondo podio in carriera, approfittando del ritiro della Racing Point di Perez che ha avuto un guasto al motore a due giri dal termine. In aggiornamento... Guarda i risultati completi del GP del

