Chi è Andrea Paris, il mago vincitore di Tu sì que vales 2020 (Di domenica 29 novembre 2020) : studi e formazione, carriera artistica e curiosità Andrea Paris è salito sul podio ieri sera a 'Tu sì que vales'. Si aggiudica la vittoria con il 47% dei voti, dopo essersi esibito in un pazzesco numero di prestigio. Ma Paris è molto più di un semplice prestigiatore: lui è un prestigiattore. I suoi spettacoli si alternano tra momenti di illusionismo, magia e teatro, accompagnati costantemente da una vena comica che cattura l'attenzione come una calamita. Era già noto al pubblico per uno dei video più virali e divertenti degli ultimi anni. Andrea Paris sul palco di Tu sì que vales (Screenshot da video)Quattro anni fa con sua figlia Maddy, hanno recitato una versione tenera e simpatica della poesia di Fosco Maraini, 'Il lonfo'. Il video ha raggiunto ...

