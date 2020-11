Cagliari, Di Francesco: «Due punti buttati. Difesa? I colpevoli sono altri» (Di domenica 29 novembre 2020) Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia. PAREGGIO – «Peccato per i due punti buttati via. Volevamo dedicare la vittoria alla Sardegna per la tragedia avvenuta, tutta la Sardegna è con loro. È una terra a cui sono legato, volevamo dedicargli la vittoria ma sono sicuro che ci rifaremo». ATTACCO – «Funziona, dovevamo avere la forza nel finale di chiudere la partita visto che abbiamo sprecato un paio di occasioni importanti. Gli attaccanti si sono sacrificati maggiormente nel secondo tempo, abbiamo lavorato con quattro attaccanti, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia Eusebio Di, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia. PAREGGIO – «Peccato per i duevia. Volevamo dedicare la vittoria alla Sardegna per la tragedia avvenuta, tutta la Sardegna è con loro. È una terra a cuilegato, volevamo dedicargli la vittoria masicuro che ci rifaremo». ATTACCO – «Funziona, dovevamo avere la forza nel finale di chiudere la partita visto che abbiamo sprecato un paio di occasioni importanti. Gli attaccanti sisacrificati maggiormente nel secondo tempo, abbiamo lavorato con quattro attaccanti, ...

