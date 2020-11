Ultime Notizie Roma del 28-11-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in studio nuova ordinanza del ministro speranza le regioni Lombardia Piemonte e Calabria passano da zona rossa zona arancione Liguria e Sicilia in zona gialla da Domani restano in fascia Rossa Campania Toscana e Val d’Aosta e la provincia di Bolzano queste le decisioni contenute nella nuova ordinanza il governatore Fontana annuncia la riapertura dei negozi grazie ai sacrifici dei Lombardi Zaia riapre in Veneto i centri commerciali bene ma non sprechiamo gli sforzi dice il governatore del Piemonte Cirio il governo lavora al nuovo dpcm con le misure dal 3 dicembre per le feste di fine anno un consiglio dei ministri lampo ha dato il via libera al prefetto Guido Longo come nuovo commissario alla sanità in Calabria un atto d’amore verso la regione dice intanto si ...