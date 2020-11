'Teresa sta bene': la telefonata beffa ai familiari che la stanno già piangendo in obitorio (Di sabato 28 novembre 2020) Dal 2 novembre i parenti di un'anziana lucana non avevano potuto più farle visita. La donna, 91enne, era ospite di una Rsa del Potentino. Brutto episodio Leggi su today (Di sabato 28 novembre 2020) Dal 2 novembre i parenti di un'anziana lucana non avevano potuto più farle visita. La donna, 91enne, era ospite di una Rsa del Potentino. Brutto episodio

njanmri : RT @stefyorlandogf: TOMMASO E STEFANIA SVEGLIATEVI E DITE A MARIA TERESA CHE SIETE GELOSI COME DELLE MERDE O DOBBIAMO CONTINUARE STA STRONZ… - Reberebby215 : RT @ToniaPeluso: Chi ha creato legami umani forti si muove in gruppo, se uno va giù vanno giù tutti. Maria Teresa è rimasta libera, carina… - distintamente_ : Sensibili finché sta con ciccio, se poi ci discute mezzo secondo è egoista e viziato e soprattutto deve stare lonta… - Today_it : 'Teresa sta bene': la telefonata beffa ai familiari che la stanno già piangendo in obitorio - PalermoToday : 'Teresa sta bene': la telefonata beffa ai familiari che la stanno già piangendo in obitorio -

Ultime Notizie dalla rete : Teresa sta "Teresa sta bene": la telefonata beffa ai familiari che la stanno già piangendo in obitorio Today.it Anziani Marche: si è concluso il progetto “Azioniamoci: gli anziani e il sostegno alle loro fragilità”

Anziani Marche: attraverso un evento online, si è svolta la conferenza finale del progetto "Azioniamoci: gli anziani e il sostegno alle loro fragilità".

Cefalù, è in libreria il nuovo lavoro di Teresa Triscari “Il Moscone e altri racconti”

Pubblicato di recente per i tipi della Casa Editrice Medinova è in libreria il nuovo lavoro di Teresa Triscari “Il Moscone e altri racconti”. Dieci storie, introdotte da altrettante poesie, che ruotan ...

Anziani Marche: attraverso un evento online, si è svolta la conferenza finale del progetto "Azioniamoci: gli anziani e il sostegno alle loro fragilità".Pubblicato di recente per i tipi della Casa Editrice Medinova è in libreria il nuovo lavoro di Teresa Triscari “Il Moscone e altri racconti”. Dieci storie, introdotte da altrettante poesie, che ruotan ...