Maltempo Sardegna: il ponte crollato a Orune (Di sabato 28 novembre 2020) Tre morti e un disperso a Bitti nel Nuorese, a causa dell'alluvione che ha colpito il paese che, come tutta la Sardegna, e' sferzato da fortissime piogge e vento. L'allerta Maltempo e' rossa in tutta l'isola. Due delle vittime sono un uomo che si trovava a bordo del suo fuoristrada e una donna anziana rimasta intrappolata in uno scantinato. Nel paese, invaso dall'acqua, la situazione e' difficile: fuori uso le linee telefoniche: e' rimasto attivo un ponte radio. Sul posto stanno operando le forze dell'ordine, la Protezione civile, i Vigili del fuoco i volontari e i barracelli impegnati a recuperare le vittime e soccorrere la popolazione. Le forti piogge hanno creato anche grandi disagi e danni in tutto il Nuorese e l'Ogliastra. Campagne di Orune. ponte distrutto dall'onda di piena ...

DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - emergenzavvf : 150 interventi dei #vigilidelfuoco per il #maltempo in #Sardegna: a Bitti (NU) recuperato il corpo privo di vita di… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: alluvione a #Bitti in #Sardegna, tre morti e un disperso #ANSA - clikservernet : Maltempo Sardegna: il ponte crollato a Orune - clikservernet : Maltempo in Sardegna, tre vittime e dispersi nel Nuorese. Crollato ponte tra Osidda e Bitti, allagamenti sull’isola -