Lutto cittadino per la morte di Veronica (Di sabato 28 novembre 2020) di Pina Ferro Lutto cittadino oggi a Nocera Inferiore. La città piange la scomparsa di Veronica Stile. Veronica Stile, 33 anni, avvocato, era positiva al Covid 19. In dolce attesa, Veronica era stata ricoverata a Napoli per le complicanze della malattia che le avevano intaccato i polmoni. Infatti ha dovuto fronteggiare anche complicanze ematologiche. oltre a una polmonite, i medici le avevano riscontrato delle criticità ematologiche, soffriva di piastrinopenia (quantità di piastrine nel sangue inferiore a 150.000/mm3). E alla fine il virus ha avuto, purtroppo, la meglio. Veronica, donna gentile, moglie innamorata, mamma premurosa, è spirata la notte scorsa. L'articolo completo sull'edizione digitale di oggi

