Leonardo Lamacchia, chi è il cantante di Amici 20: età, carriera biografia

Chi è Leonardo Lamacchia, cantante di Amici 20: età, biografia, carriera, Sanremo e curiosità sull'amico di Ermal Meta. Leonardo Lamacchia è uno dei cantanti della scuola di Amici 20. Per l'artista pugliese si tratta di una grande occasione che ha intenzione di sfruttare al massimo. Nonostante il talento e una partecipazione a Sanremo Giovani nel L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Lamacchia Chi è Leonardo Lamacchia, il cantante di Amici con un passato a Sanremo Notizie Musica Amici 20: Testo “L’appuntamento” di Leonardo Lamacchia

L’appuntamento è l’inedito di Leonardo Lamacchia presentato ad Amici 20. Abbiamo molto tempo,ancora per guardarci di nascosto forse troppo il tempo che abbiamo perso ad abbra ...

Amici 20 in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: anticipazioni e ospiti

La nuova professoressa di canto ha deciso di mandare in sfida Leonardo Lamacchia, che a suo dire avrebbe degli atteggiamenti spocchiosi, contro Gregory. A vincere sarà proprio l'allievo di Rudy Zerbi.

