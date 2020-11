La seconda ondata era annunciata, ma la lezione non è servita a niente (Di domenica 29 novembre 2020) La prima ondata ha messo in difficoltà l’Italia, ma essere stati il primo paese europeo colpito dall’epidemia ci ha fornito un alibi per gli errori e l’impreparazione del nostro servizio sanitario. Eppure, il governo ha parlato di «modello Italia» a proposito della nostra risposta alla pandemia. Se la strategia italiana fosse stata davvero vincente, l’annunciata seconda ondata avrebbe dovuto trovarci meno impreparati. È andata così? Il confronto tra la prima e la seconda ondata a questo punto è difficile. Innanzitutto, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 29 novembre 2020) La primaha messo in difficoltà l’Italia, ma essere stati il primo paese europeo colpito dall’epidemia ci ha fornito un alibi per gli errori e l’impreparazione del nostro servizio sanitario. Eppure, il governo ha parlato di «modello Italia» a proposito della nostra risposta alla pandemia. Se la strategia italiana fosse stata davvero vincente, l’avrebbe dovuto trovarci meno impreparati. È andata così? Il confronto tra la prima e laa questo punto è difficile. Innanzitutto, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

nicola_pinna : Vi scrivo da #Bitti, dove si teme l’arrivo di una seconda ondata di acqua e fango. Se siete in #Sardegna state chiu… - fanpage : 'Il 2020, con la seconda ondata, supererà il '43; ci si aspetta che si discuta del fatto che siamo in una guerra e… - RaiTre : Partiremo dall'Isola Tiberina, per un viaggio tra uomini e virus e cercare di rispondere ad alcune domande, cosa le… - giorgioboselli : RT @LegaSalvini: ++ ?? LA SECONDA ONDATA SCIACQUA VIA ALTRI CONSENSI PER CONTE: PERSI TRE PUNTI NEL SONDAGGIO DI PAGNONCELLI - ALTRE VITTIME… - coachair123 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Perché gli italiani e i politici di destra sono inaffidabili, compresi i giornalist… -

Ultime Notizie dalla rete : seconda ondata La seconda ondata: "Lo spettacolo deve" - interviste a Eleonora Buratto e Cristian Marchi La Gazzetta di Mantova Il medico di famiglia: "Gettato in prima linea senza protezioni. Ora sono in fin di vita"

PADOVA. «Caro presidente Conte, sono un medico di famiglia e, come tanti altri contagiati, sono ricoverato in terapia semintensiva con una polmonite bilaterale. Io non so se rivedrò mia moglie e i mie ...

La seconda ondata era annunciata, ma la lezione non è servita a niente

Se la strategia italiana fosse stata davvero vincente, l’annunciata seconda ondata avrebbe dovuto trovarci meno impreparati. È andata così? Il confronto tra la prima e la seconda ondata a questo punto ...

PADOVA. «Caro presidente Conte, sono un medico di famiglia e, come tanti altri contagiati, sono ricoverato in terapia semintensiva con una polmonite bilaterale. Io non so se rivedrò mia moglie e i mie ...Se la strategia italiana fosse stata davvero vincente, l’annunciata seconda ondata avrebbe dovuto trovarci meno impreparati. È andata così? Il confronto tra la prima e la seconda ondata a questo punto ...