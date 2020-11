Gazidis: «Se vogliamo diventare un club vincente dobbiamo avere uno stadio di proprietà» (Di sabato 28 novembre 2020) Gazidis ha parlato a DAZN del presente e futuro del Milan: dalla crescita sportiva alla costruzione del nuovo stadio Intervistato da DAZN, Ivan Gazidis ha così parlato del presente e del futuro del Milan vista dal punto di vista dell’amministratore delegato. «La nostra visione non è ancora così diffusa in Italia ma può portare a grandi risultati, bisogna crederci fortemente e allora tutto potrà essere possibile. dobbiamo pensare agli errore che si sono fatti e si faranno. Ai nostri tifosi abbiamo chiesto di avere pazienza e al progetto che stiamo seguendo. All’inizio non è stato facile ma ora tutti stanno vedendo la direzione che vogliamo percorrere». LEADER E GRUPPO – «I successi di un club non vengono costruiti solo con giovani calciatori, servono anche elementi di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020)ha parlato a DAZN del presente e futuro del Milan: dalla crescita sportiva alla costruzione del nuovoIntervistato da DAZN, Ivanha così parlato del presente e del futuro del Milan vista dal punto di vista dell’amministratore delegato. «La nostra visione non è ancora così diffusa in Italia ma può portare a grandi risultati, bisogna crederci fortemente e allora tutto potrà essere possibile.pensare agli errore che si sono fatti e si faranno. Ai nostri tifosi abbiamo chiesto dipazienza e al progetto che stiamo seguendo. All’inizio non è stato facile ma ora tutti stanno vedendo la direzione chepercorrere». LEADER E GRUPPO – «I successi di unnon vengono costruiti solo con giovani calciatori, servono anche elementi di ...

