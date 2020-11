Coronavirus, scende il numero dei nuovi positivi in Sicilia: in calo pure i morti (Di domenica 29 novembre 2020) Gente in giro senza mascherina, controlli dal centro alla provincia: 76 multe in due giorni 27 novembre 2020 Sicilia zona gialla, Confcommercio chiede la riapertura domenicale dei negozi 27 novembre ... Leggi su palermotoday (Di domenica 29 novembre 2020) Gente in giro senza mascherina, controlli dal centro alla provincia: 76 multe in due giorni 27 novembre 2020zona gialla, Confcommercio chiede la riapertura domenicale dei negozi 27 novembre ...

you_trend : ?? #Coronavirus: Scende a 81 l'indice di gravità elaborato da YouTrend, ieri era 83. Nota metodologica completa:… - RegioneLazio : OGGI SU OLTRE 28 MILA TAMPONI (+4.197) SI REGISTRANO 2.070 CASI POSITIVI (-206), 25 I DECESSI (-44) E +717 I GUARIT… - Ettore_Rosato : Campioni per sempre. A 81 anni #Giovanni Trapattoni, storico difensore del Milan, ex allenatore di Inter, Juve e Na… - AbiBebiDj : RT @francescatotolo: Dati #coronavirus #28novembre ?? ricoverati in terapia intensiva -20 (in tre giorni, -86 pazienti ricoverati) ?? rico… - PAOLOVINCI82 : RT @francescatotolo: Dati #coronavirus #28novembre ?? ricoverati in terapia intensiva -20 (in tre giorni, -86 pazienti ricoverati) ?? rico… -