Chris Evans | suo fratello Scott gli fa uno scherzo e lui si vendica VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di sabato 28 novembre 2020)e suosi sono divertiti a farsi degli scherzi mentre erano riuniti a casa nel Giorno del Ringraziamento.è stato vittima di unoescogitato da suonel Giorno del Ringraziamento, come testimonia ilcondiviso sui social e seguito da un altro che mostra la vendetta dell'interprete di Captain America. Quando ci si ritrova in famiglia per una festività, soprattutto in questi mesi in cui si rimane lontani più a lungo del solito, non esiste niente di meglio che divertirsi con i propri parenti. Lo sa beneche, in occasione del Giorno del Ringraziamento, ha avuto l'opportunità di condividere del tempo con suo ...