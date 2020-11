Cenone di Natale ai tempi del Covid: le regole da rispettare (Di sabato 28 novembre 2020) Ecco le linee guida e le regole del Comitato tecnico scientifico al Governo per il Cenone di Natale di quest’anno Le regole per il Cenone di NataleCosa potremo fare a Natale e Capodanno 2020? Cosa ci è permesso fare? Dovremo stare attenti al Covid, questo nemico invisibile che continua a fare vittime ogni giorno. Il Governo ha la responsabilità di contenere i contagi il più possibile e per questo non può permetterci di fare ciò che vogliamo neanche durante le feste natalizie. Ci sono delle regole da seguire. regole che, seppur rigide e spesso ‘antipatiche’, possono salvare la vita a noi stessi ed ai nostri cari. E’ per questo che è davvero importante rispettarle e cercare di trascorrere le feste natalizie in totale ... Leggi su altranotizia (Di sabato 28 novembre 2020) Ecco le linee guida e ledel Comitato tecnico scientifico al Governo per ildidi quest’anno Leper ildiCosa potremo fare ae Capodanno 2020? Cosa ci è permesso fare? Dovremo stare attenti al, questo nemico invisibile che continua a fare vittime ogni giorno. Il Governo ha la responsabilità di contenere i contagi il più possibile e per questo non può permetterci di fare ciò che vogliamo neanche durante le feste natalizie. Ci sono delleda seguire.che, seppur rigide e spesso ‘antipatiche’, possono salvare la vita a noi stessi ed ai nostri cari. E’ per questo che è davvero importante rispettarle e cercare di trascorrere le feste natalizie in totale ...

