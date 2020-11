Calcio | Serie A 2020-2021 | impresa del Benevento | fermata la Juventus per 1-1

(Di sabato 28 novembre 2020) Superal Vigorito per il: la compagine campana blocca sull’1-1, in uno degli anticipi della nona giornata del campionato diA di, la. Delusione per la banda di Andrea Pirlo che perde ancora punti importanti nella lotta scudetto. Primo tempo con i bianconeri che sono partiti molto bene e pronti a cercare la vittoria. Al 21?, dopo un lancio lungo di Chiesa, è arrivato il vantaggio dei piemontesi: è il solito Alvaro Morata, con una gran giocata in area di rigore, a metterla all’angolino. Il Benenvento non si arrende e, di rimessa, continua ad attaccare: allo scadere del primo tempo la rete con un tiro da fuori area di Gaetano Letizia. Tanti cambi e molto nervosismo nella ripresa. Laprova ad ...

La Juventus si ferma anche a Benevento pareggiando la sua quinta partita in serie A in nove giornate ... in maniera magnifica su situazione di calcio d'angolo: la sua conclusione al volo ...