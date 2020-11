Brusaferro (Iss): “Natale va vissuto in dimensione Covid. Impossibile immaginare spostamenti di massa, attendere le prossime settimane” (Di sabato 28 novembre 2020) “Dovremo immaginare un Natale in cui gli affetti, la vicinanza e la condivisione dovremo viverli in una dimensione Covid. Con questi numeri è Impossibile immaginare spostamenti di massa, forme di aggregazione, raduni di persone che giungono da contesti e zone di rischio diverse. Credo che questo tipo di considerazione dovremo farla nelle prossime settimane, dopo aver abbassato la curva”. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale conferma che ci sono “segnali positivi” sull’evoluzione della pandemia, ma certo non sufficienti per pensare a significativi allentamenti delle restrizioni durante le feste. Pena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) “Dovremoun Natale in cui gli affetti, la vicinanza e la condivisione dovremo viverli in una. Con questi numeri èdi, forme di aggregazione, raduni di persone che giungono da contesti e zone di rischio diverse. Credo che questo tipo di considerazione dovremo farla nellesettimane, dopo aver abbassato la curva”. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, durante la conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale conferma che ci sono “segnali positivi” sull’evoluzione della pandemia, ma certo non sufficienti per pensare a significativi allentamenti delle restrizioni durante le feste. Pena ...

