Pre Benevento-Juventus | le dichiarazioni di Pirlo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 novembre 2020) Per il preè intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri Andreache ha presentato il match di domani contro i sanniti. Pre: Cosa ha detto? L’ allenatore dellasi aspetta una partita difficile ma l’obiettivo resta quello di portare a casa i tre punti: “Ilè una squadra tosta, conosco benissimo l’allenatore, so cosa vorrà fare e quindi dovremo avere un atteggiamento concentrato dal primo minuto. Loro cercheranno di partire bene ricoprendo bene il campo e ripartendo in contropiede. Sappiamo che queste sono le partite che affronteremo e dunque siamo preparati. In questo campionato ci sarà grande equilibrio con tante partite e giocatori che faranno fatica a recuperare. ...