Nagelsmann | «Kluivert? Un cognome importante non aiuta…» – VIDEO

Julian Nagelsmann ha parlato di Justin Kluivert Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, in conferenza stampa ha parlato del momento di Justin Kluivert. «Non credo che portare quel cognomi comporti molti benefici, a parte avere un'infanzia finanziariamente agevole. Credo ci siano più svantaggi. Continui a essere paragonato. Senti sempre di dover soddisfare le aspettative del cognome che porti. Suo padre ha trovato grandi successi, ma questo non significa dovesse diventare anche lui un calciatore professionista. Però ce l'ha fatta, giocando in grandi club».

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, in conferenza stampa ha parlato del momento di Justin Kluivert. «Non credo che portare quel cognomi comporti molti benefici, a parte avere un’infanzia finanzi ...

