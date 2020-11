Manovra | sgravi in arrivo per chi assume donne

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – “Colmare lo storico divario occupazionale che in Italia separa ledagli uomini non è solo una battaglia di civiltà, ma anche un’opportunità straordinaria per rafforzare l’intero mercato del lavoro e rimettere in moto un’economia frenata dall’emergenza Covid-19?. Lo ha scritto su Facebook il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo sottolineando che per questo “nellaho previsto loo contributivo al 100% per le assunzioni didisoccupate al Sud e disoccupate da almeno 24 mesi sull’intero territorio nazionale. Una misura importante, con la quale prevediamo 50mila nuove assunzioni l’anno”. “Si tratta del primo tassello – prosegue Catalfo – di un quadro più ampio di interventi che avrà piena attuazione con il Recovery fund e con il quale puntiamo a migliorare la qualità del lavoro delle ...