Inter, Marotta: “Poste basi solide per tornare a vincere” (Di venerdì 27 novembre 2020) "In un contesto di grande incertezza, l’Inter ha intrapreso un nuovo cammino. Abbiamo conquistato il secondo posto in campionato, siamo ritornati a vivere il fascino di una finale europea dopo 10 anni di attesa".Queste le parole del CEO dell'Inter Giuseppe Marotta che, Intervenuto a margine dell'Assemblea dei soci nerazzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative alle prospettive del club meneghino."Abbiamo valorizzato giovani talenti che rappresentano il futuro sportivo e patrimoniale del Club. Sono state poste basi solide che, nel tempo, ci consentiranno di tornare alla vittoria. La crescita costante dei risultati, stagione dopo stagione, rimane il nostro obiettivo". Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) "In un contesto di grande incertezza, l’ha intrapreso un nuovo cammino. Abbiamo conquistato il secondo posto in campionato, siamo ritornati a vivere il fascino di una finale europea dopo 10 anni di attesa".Queste le parole del CEO dell'Giuseppeche,venuto a margine dell'Assemblea dei soci nerazzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative alle prospettive del club meneghino."Abbiamo valorizzato giovani talenti che rappresentano il futuro sportivo e patrimoniale del Club. Sono state posteche, nel tempo, ci consentiranno dialla vittoria. La crescita costante dei risultati, stagione dopo stagione, rimane il nostro obiettivo".

InterFanTV : L'assemblea degli Azionisti dell'#Inter ha approvato il bilancio 2019/20. Ecco tutti i dettagli, le cifre e i primi… - Mediagol : #Inter, Marotta: 'Poste basi solide per tornare a vincere' - Bett_Calcaterra : @emilian69424318 @FBiasin @pisto_gol Ma certo. È stata la mia premessa. Le colpe non sono solo di Conte o di un cal… - it_inter : #Marotta: 'Sono state poste basi solide che nel tempo ci consentiranno di tornare alla vittoria. La crescita costan… - eleuricchio : RT @CalcioFinanza: Inter, Marotta: «Poste basi solide per tornare alla vittoria» -