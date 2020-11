F1 | risultato FP2 GP Bahrain 2020 | Lewis Hamilton precede Verstappen e Bottas | male le Ferrari | anche sul passo gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 novembre 2020)non ha la minima intenzione di riposarsi o staccare, dopo aver centrato il suo settimo trionfo iridato. Il campione del mondo, dopo aver dominato la FP1, ha chiuso ampiamente al comandola seconda sessione di prove libere del Gran Premio del, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Sakhir (dove, ricordiamo, si correrànel prossimo weekend) le luci della sera hanno preso il comando del palcoscenico, con le temperature (già non altissime nella FP1) che sono andate ad abbassarsi ulteriormente. Le condizioni che troveremodomani in occasione delle qualifiche e domenica in vista della. La Mercedes si conferma pronta a dettare leggere sul tracciato incastonato nel deserto vicino ...