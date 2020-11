De Laurentiis: “Maradona era un uomo di grandissima umanità” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ancora di Maradona ai microfoni di Sky Sport. “Passammo una notte, fino all’alba a parlare all’hotel d’Inghilterra con lui e con la moglie. Venne fuori una grandissima umanità, un uomo che mi colpì molto. La moglie gli disse: ‘Pensa se tu fossi oggi il Diego che eri quando eri il vero Diego, chissà che successo ancora più macroscopico avresti avuto e che cifre ti avrebbero pagato’. Lui rispose che era contento così perché aveva avuto delle figlie che gli hanno riempito il cuore d’amore”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha parlato ancora di Maradona ai microfoni di Sky Sport. “Passammo una notte, fino all’alba a parlare all’hotel d’Inghilterra con lui e con la moglie. Venne fuori unaumanità, unche mi colpì molto. La moglie gli disse: ‘Pensa se tu fossi oggi il Diego che eri quando eri il vero Diego, chissà che successo ancora più macroscopico avresti avuto e che cifre ti avrebbero pagato’. Lui rispose che era contento così perché aveva avuto delle figlie che gli hanno riempito il cuore d’amore”. L'articolo ilNapolista.

